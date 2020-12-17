У Запоріжжі обрали голову обласної ради

У Запорізькій облраді завершилися вибори голови депутатського корпусу - ним став Віталій Толочек, який раніше вийшов з фракції "Слуга народу".

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

За Віталія Толочека проголосували 44 депутати з чотирьох фракцій: ОПЗЖ, "За майбутнє", "Європейська солідарність" і "Зе фракція". Він був запропонований "Зе фракцією" і став єдиним кандидатом.

У Запоріжжі обрали голову облради / Фото: Дмитро Смольєнко, Укрінформ

Таємне голосування проходило в сесійній залі, де депутати облаштували кабінку і зробили урну для бюлетенів.

Раніше повідомлялося, що 15 грудня 43 депутати обрали головою облради Віталія Боговіна.

Сьогодні з ініціативи третини депутатського корпусу була скликана позачергова сесія, під час якої чотири представники "Слуги народу" (Роман Терехов, Сергій Селевич, Юрій Капустянський і Віктор Толочек) заявили про вихід з фракції та створення нової - "Зе фракції".

44 депутати визнали нелегітимними результати таємного голосування 15 грудня і прийняли рішення обрати голову обласної ради.

Тим часом Віталій Боговін і депутати від "Опозиційного блоку", "Батьківщини", "Слуги народу" і "Єднання" заявили про спробу захоплення влади.