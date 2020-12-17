На Чернігівщині негода повалила понад 200 дерев

У Новгород-Сіверському районі Чернігівщини з доріг прибрали понад 200 дерев, повалених унаслідок негоди, і, перш за все, заледеніння.

Як передає Укрінформ, про це повідомив Департамент інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю Чернігівської ОДА.

"Більш ніж двісті дерев, які створювали перешкоди для руху транспорту у Новгород-Сіверському районі, прибрали в середу,16 грудня, на дорогах району. Тут через заледеніння та сніг склалася непроста ситуація", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що організували розчистку, об’єднавши зусилля, обласна влада, дорожні служби, представники ОТГ, РДА та профільних установ. Відтак, уранці 17 грудня стан доріг та мостів у районі вже задовільний, проїзд автотранспорту забезпечений.

Читайте також: Негода залишила без світла 22 населені пункти на Чернігівщині

Раніше повідомлялося, що через блокування доріг у Новгород-Сіверському районі поваленими деревами, шкільні автобуси подекуди не могли довозити дітей на навчання.

Подібна ситуація днями мала місце й в інших районах області, зокрема, Ічнянському та Сосницькому. Після крижаного дощу місцеві рятувальники там 5 разів виїжджали на розчистку доріг від повалених дерев.

Фото: cg.gov.ua