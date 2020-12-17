Негода залишила без світла 22 населені пункти на Чернігівщині

В Україні внаслідок ускладнення погодних умов через спрацювання системи захисту ліній електропередач залишаються знеструмленими 22 населених пункти у Чернігівській області.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє ДСНС.

«Станом на 7 год. 17 грудня внаслідок ускладнення погодних умов (мокрий сніг, пориви вітру) через спрацювання системи захисту ліній електропередач залишаються знеструмленими 22 населених пункти у Чернігівській області», - йдеться у повідомленні.

До відновлення електропостачання залучено бригади обленерго.

Станом на 7 годину 17 грудня за інформацією Служби автомобільних доріг транспортне сполучення на автошляхах державного та місцевого значення забезпечено. Обмежень руху немає.

Для забезпечення проїзду від Служби автомобільних доріг залучено 548 працівників та 353 одиниці техніки.

Як повідомлялось, через негоду станом на 7 год. 15 грудня сталося знеструмлення 234 населених пунктів у 3 областях, а саме: Чернігівська – 204, Сумська – 23 та Київська – 7.