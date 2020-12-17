СБУ у Львові викрила конвертцентр з обігом у 20 мільярдів

Як передає Укрінформ, про це йдеться у повідомленні пресцентру СБУ.

У ході досудового розслідування спецслужба встановила, що організували конвертаційний центр двоє львівських бізнесменів. Вони зареєстрували понад 70 фіктивних підприємств у кількох областях України.

СБУ блокувала діяльність конвертцентру із щорічним обігом у 20 мільярдів гривень / Фото: СБУ

Співробітники СБУ задокументували, що ділки надавали «послуги» підприємствам реального сектору економіки, зокрема при виконанні робіт, наданні послуг і постачанні товарів за бюджетні кошти.

Організатори забезпечували клієнтам мінімізацію податків, штучне завищення валових витрат, конвертацію коштів, документальне «прикриття» безтоварних операцій, незаконне формування податкового кредиту та відшкодування ПДВ. Зловмисники також «допомагали» замовникам з відмиванням доходів, отриманих злочинним шляхом.

За попередніми підрахунками експертів, лише цього року зловмисники проконвертували майже 20 млрд грн.

Під час проведення понад 30 одночасних обшуків правоохоронці виявили печатки фірм з ознаками фіктивності, комп’ютерну техніку, готівку та інше майно на суму понад 60 млн грн. Також вилучено фінансово-господарську документацію і чорнову бухгалтерію, які доводять здійснення незаконної діяльності.

Триває досудове розслідування за ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України (зловживання владою або службовим становище, яке спричинило тяжкі наслідки). Зловмисникам загрожує ув'язнення на строк від трьох до шести років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, зі штрафом від 500 до тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян..