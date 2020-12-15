СБУ викрила прикордонників на «кришуванні» контрабанди з Білорусі

Служба безпеки України викрила прикордонників на систематичному «кришуванні» незаконного ввезення з Білорусі підакцизних товарів.

Як передає Укрінформ, про це йдеться у повідомленні СБУ.

Оперативники спецслужби встановили, що 15 фігурантів справи, серед яких - посадові особи Державної прикордонної служби, організували канал незаконного переміщення товарів в Україну. Продукція ввозилась через так званий «зелений кордон». Товар фігуранти складували в одному з державних лісгоспів для подальшої реалізації по всій території країни.

У межах відкритого кримінального провадження правоохоронці задокументували низку епізодів протиправної діяльності, зокрема отримання грошей військовослужбовцями прикордонної служби, а також надання хабарів посадовцю ДПСУ.

СБУ викрила прикордонників на організації корупційної схеми ввезення з Білорусі підакцизних товарів / Фото: СБУ

Кількох фігурантів було затримано під час надання хабаря за ч. 3 ст. 369 Кримінального кодексу України (пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі, яка займає відповідальне становище. Карається позбавленням волі на строк від чотирьох до восьми років з конфіскацією майна або без такої).

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За результатами слідчих дій на території Рівненської та Волинської областей вилучено понад 75 тис. пачок цигарок, ввезених з Білорусі, та бурштин-сирець вагою майже 5 кг. Правоохоронці також блокували спробу протиправного переправлення через митну територію України ще 225 тис. пачок тютюнових виробів іноземного виробництва. Тривають слідчі дії.

У свою чергу в Держприкордонслужбі повідомили, що ці прикордонники запропонували своєму керівнику, начальнику одного з підрозділів Житомирського прикордонного загону, хабар за неповідомлення правоохоронцям про їхню незаконну діяльність.

14 грудня трьох інспекторів прикордонної служби було затримано в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України після передачі керівнику частини хабаря у розмірі 350 доларів.

Вирішується питання щодо повідомлення про підозру та обрання запобіжних заходів.

Проведено 18 обшуків за місцем проживання прикордонників, а також осіб, які можуть бути причетними до кримінального правопорушення. В результаті обшуків виявлено та вилучено товару на понад 9 млн грн.