У Харкові на одиночний пікет вийшла медсестра

Медсестра з плакатом "Медикам — гідні оклади" провела свій одиночний пікет на площі Конституції у центрі Харкова.

Як передає Укрінформ, акцією протесту жінка хоче привернути увагу влади, повідомляє Суспільне.

Протестує медсестра гінекологічного відділення Інституту охорони здоров’я дітей та підлітків Наталія Зав’ялова. Вона вимагає підвищення зарплат медпрацівникам. Сама отримує до чотирьох тисяч гривень на місяць.

"Ставка медсестри, - 3,2 тисячі. Так отримує весь наш Інститут. Я вважаю, - це жахливо. Ми навіть не отримуємо доплати, нам обіцяли три тисячі виплачувати кожного місяця, хоча б до грудня. Проте нічого ми не отримали", - каже медсестра.

За її словами, вона не боїться (через пікет - ред.), бо втрачати нічого: "3200 грн — це вже не втрата. Вчора вони (центральна влада - ред.) прийняли бюджет. На медицину не додали, навіть урізали. Моє звернення до Президента Володимира Зеленського. Хай він перегляне, хай він поговорить зі Степановим - він пропонує гарний бюджет, який хоч трішки допоможе медицині".

"Ми, як нижча ланка. Навіть двірник, я нічого не хочу сказати — це теж праця — проте він отримує більше, ніж медпрацівник. Ми навіть уже готові оголосити голодування на робочих місцях. Звісно, що ми не можемо покинути наших пацієнтів. Ми обирали це покликання", - пояснила медсестра.

Акції протесту медпрацівників 16 грудня пройшли у різних містах України.

Як повідомляв Укрінформ, Інститут охорони здоров’я дітей та підлітків НАМН України створений у Харкові у жовтні 1922 року як перший Український державний науково-дослідний інститут охорони материнства і дитинства. З цього періоду інститут є провідною науково-дослідною установою в Україні цього профілю.

У структурі інституту 11 наукових підрозділів, включаючи 5 клінічних відділень, у тому числі, кардіоревматології, ендокринології, дитячої гінекології, а також клініка на 220 ліжок та консультативна поліклініка на 250 відвідувань на добу.

В інституті працює 405 співробітників, з них 70 науковців та 51 лікар, серед яких 14 докторів і 55 кандидатів наук, та 56 мають вищу лікарську категорію.

Фото, відео: Суспільне