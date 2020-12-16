Мера Одеси Труханова виписали з інфекційної лікарні

Мера Одеси Геннадія Труханова, який захворів на COVID-19, після тижневого перебування в палаті інфекційної лікарні перевели на амбулаторне лікування.

Як передає кореспондент Укрінформу, про це він повідомив на своїй сторінці в Facebook.

"Переходжу на амбулаторне лікування, буду під наглядом сімейного лікаря. Зараз стан загалом задовільний, кисень не потрібний", - написав Труханов.

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Як повідомляв Укрінформ, 9 грудня Труханов заявив, що захворів на COVID-19, але залишається на зв'язку і в телефонному режимі керуватиме роботою міських служб Одеси.