Дніпропетровську облраду очолив представник «Слуги народу» Лукашук

Головою Дніпропетровської обласної ради VIII скликання обрали члена фракції “Слуга народу” Миколу Лукашука.

Відповідне рішення ухвалили новообрані депутати під час другої сесії облради, передає кореспондент Укрінформу.

Шляхом таємного голосування кандидатуру Лукашука підтримали 95 депутатів, 14 голосували проти, 11 бюлетенів визнані недійсними.

Кандидатура Лукашука була єдиною на посаду голови облради.

Сам Лукашук через конфлікт інтересів у голосуванні участі не брав.

Також відмовився від участі в голосуванні депутат Гліб Пригунов (“Європейська солідарність”). Він заявив, що в нього принципова позиція - не голосувати за кандидатів від "Слуги народу" чи "Опозиційної платформи - За життя".

Також депутати створили в облраді 7 фракцій.

Найчисельнішими є фракції "Слуга народу" (28 депутатів) та "ОПЗЖ" (27 депутатів).

У складі фракції партії "Пропозиція" 17 депутатів, партії "Блок Вілкула "Українська перспектива" – 16, "Європейської солідарності" – 13, "Громадської сили" – 9. Найменшою є фракція ВО "Батьківщина" – 8 депутатів.

Як повідомлялось, Лукашук народився в 1980 році у Кривому Розі. У 2002 році закінчив Київський національний економічний університет за спеціальністю “Менеджмент організацій”, у 2017 році - Одеську юридичну академію.

З кінця 2019 року є головою Національної асоціації арбітражних керуючих України.