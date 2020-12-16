Сесію Львівської міськради відкладуть через COVID-19 у Садового

Засідання сесії Львівської міськради, заплановане на 18 грудня, перенесуть через хворобу міського голови Андрія Садового на COVID-19.

Мер Львова отримав другий позитивний ПЛР-тест на COVID-19, передає Укрінформ із посиланням на Телеграм-канал Садового.

"Попередньо планували провести сесію міської ради 18 грудня. Але вірус вніс свої корективи, тому реально ми можемо провести засідання 23 грудня", - написав Садовий.

За його словами, на сесії розглянуть важливі для нормального функціонування міста питання, а також потрібно обрати секретаря міської ради і голів комісій.

Щодо бюджету Садовий зауважив, що вже зараз проводяться консультації з представниками усіх фракцій.

"Зробимо все можливе, щоб бюджет Львова на наступний рік прийняти вчасно", - наголосив мер.

Стосовно самопочуття Садовий поінформував, що почувається краще, а лікар запевнив його, що наступного тижня вже можна буде вийти з лікарняного.

Як повідомляв Укрінформ, станом на 16 грудня в Україні лабораторно підтверджено 919 тис. 704 випадки захворювання на COVID-19, за останню добу - 10 тис. 622.

Фото: facebook.com/hrystyna.protsak