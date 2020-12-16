На Южноукраїнській АЕС - новий спалах коронавірусу

На Южноукраїнській АЕС новий спалах захворювання на коронавірус серед працівників: за добу захворіло ще 12 людей, загальна кількість хворих наразі становить 129 осіб.

Про це повідомили в управлінні інформації та громадських зв’язків ВП ЮУ АЕС, передає Укрінформ.

«Станом на 16.00 15 грудня кількість активних хворих серед працівників ВП ЮУАЕС становить 129 осіб. За останню добу серед персоналу підприємства зафіксовано 12 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19, одужав один працівник», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що за весь час пандемії на ВП ЮУАЕС захворіли 297 осіб, одужали – 166, зафіксовано 2 летальних випадки.

Загалом на Миколаївщині за останню добу зафіксовано 538 нових випадків захворювання на COVID-19. Загальна кількість хворих нині сягає 25287 людей.

Як повідомляв Укрінформ, за останню добу в Україні на COVID-19 захворіло 10 тис. 622 особи, одужали 12 тис. 549, померли 264.