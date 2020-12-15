Житомирщина отримала кисневі концентратори від ФК «Динамо»

Футбольний клуб «Динамо» придбав 18 кисневих концентраторів для лікарень Житомирщини.

Про це у Фейсбуці повідомив голова Житомирської ОДА Віталій Бунечко, передає Укрінформ.

«Дякуємо футбольному клубу FC Dynamo Kyiv! Житомирська область отримала від команди 18 кисневих концентраторів. Ці без перебільшення життєво необхідні пристрої вже найближчими днями стануть до роботи та будуть рятувати життя хворих на COVID-19», - йдеться у дописі.

За словами Бунечка, концентратори придбало керівництво ФК «Динамо» Київ, яке відгукнулось на ініціативу народного депутата Михайла Радуцького, котрий закликав бізнес допомогти лікарням із обладнанням для забезпечення хворих кисневою підтримкою.

«З початку пандемії ми завдяки державному фінансуванню, власним коштам та допомозі благодійників маємо 1567 ліжок для хворих на COVID-19, забезпечених киснем. За 2 місяці ми вдвічі збільшили кількість кисневих точок – на 870 і зараз показник забезпеченості становить понад 62%. До кінця року за дорученням Президента України маємо довести цей показник до 80%», - додав голова ОДА.

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Загалом у лікарнях області розгорнули 2525 COVID-ліжок.

На Житомирщині підтверджено 34 511 випадків COVID-19, 25 746 осіб одужали, 577 померли.

Як повідомляв Укрінформ, станом на 15 грудня в Україні лабораторно підтвердили 909 082 випадків COVID-19, з них за добу – 8 416.