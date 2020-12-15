Коронавірус на Київщині: за добу - 291 випадок, 789 осіб одужали

У Київській області підтверджено 291 випадок захворювання на коронавірус, померли 15 хворих, одужало 789 осіб.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба КОДА у Фейсбуці.

"Захворювання на коронавірус виявили ще в 291 жителя Київщини. Серед них – 21 дитина", - йдеться у повідомленні.

З числа інфікованих, яких виявили минулої доби, 261 особа перебуває на амбулаторному лікуванні вдома. Решта 30 пацієнтів знаходяться на стаціонарі в госпітальних базах.

Водночас минулої доби зафіксували одужання від коронавірусу в 789 жителів Київщини. Минулої доби надійшли повідомлення про 15 нових летальних випадків.

Загалом у Київській області зафіксували 49 335 випадків захворювання на коронавірус. З-поміж інфікованих уже одужали 20 887 жителів, серед яких 1 364 дітей.

При цьому померли від ускладнень, спричинених коронавірусом, 835 хворих.

В Україні станом на 15 грудня лабораторно підтверджено 909 082 випадки COVID-19, з них за останню добу - 8 416.