У Києві за добу - 1 559 випадків коронавірусу

У Києві коронавірус за останню добу виявили у 1 тис. 559 осіб, загалом підтверджених випадків захворювання на COVID-19 на сьогодні вже 93 тис. 302.

Як передає Укрінформ, про це Київський міський голова Віталій Кличко повідомив у Телеграм-каналі.

«Ще 1559 хворих виявили у столиці за минулу добу. Померли 13 людей. Усього коронавірус забрав життя 1610 киян», - зауважив Кличко.

За його словами, захворіли 837 жінок віком від 18 до 91 року, 618 чоловіків віком від 18 до 89 років, 46 дівчаток віком від 1 місяця до 17 років та 58 хлопчиків віком від 3 до 17 років. Захворіли, зокрема 43 медики.

До лікарень столиці госпіталізували 75 осіб. Інші перебувають на самоізоляції, під контролем лікарів.

Одужали за минулу добу 646 людей. Усього хворобу подолали 29 550 жителів Києва.

«Найбільше випадків захворювання минулої доби виявили в Дарницькому районі – 358, у Дніпровському — 280, у Деснянському районі - 176 випадків», - додав Кличко.

В Україні станом на 15 грудня лабораторно підтверджено 909 082 випадки COVID-19, з них за останню добу - 8 416.

Фото: CTK Photo/Укрінформ