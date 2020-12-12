На Донеччині будують зруйнований окупантами міст на трасі Київ–Харків–Довжанський

На Донеччині замість зруйнованого російськими окупантами триває будівництво нового мосту на трасі Київ–Харків–Довжанський, між Бахмутом і Світлодарськом.

Як передає Укрінформ, про це повідомили на сайті Донецької ОДА з посиланням на керівника області Павла Кириленка.

Зазначається, що через агресію Російської Федерації на сході України у 2014 році було зруйновано прогін 3-4 шляхопроводу на км 730+554 автомобільної дороги М-03 Київ – Харків – Довжанський (на м. Ростов-на-Дону).

Роботи розпочалося у вересні цього року і тривають згідно з графіком.

«Старий міст на цьому місці був зруйнований під час активних бойових дій; новий буде ширшим, надійнішим і красивішим», - запевнив Кириленко.

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Як повідомляв Укрінформ, на Донеччині в рамках програми «Велике будівництво» вже відновили 10 мостів, а відновлення ще трьох – завершать до кінця цього року.