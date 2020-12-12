На Донеччині будують зруйнований окупантами міст на трасі Київ–Харків–Довжанський

На Донеччині будують зруйнований окупантами міст на трасі Київ–Харків–Довжанський

Фото
Укрінформ
На Донеччині замість зруйнованого російськими окупантами триває будівництво нового мосту на трасі Київ–Харків–Довжанський, між Бахмутом і Світлодарськом.

Як передає Укрінформ, про це повідомили на сайті Донецької ОДА з посиланням на керівника області Павла Кириленка.

Зазначається, що через агресію Російської Федерації на сході України у 2014 році було зруйновано прогін 3-4 шляхопроводу на км 730+554 автомобільної дороги М-03 Київ – Харків – Довжанський (на м. Ростов-на-Дону).

Роботи розпочалося у вересні цього року і тривають згідно з графіком.

«Старий міст на цьому місці був зруйнований під час активних бойових дій; новий буде ширшим, надійнішим і красивішим», - запевнив Кириленко.

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Як повідомляв Укрінформ, на Донеччині в рамках програми «Велике будівництво» вже відновили 10 мостів, а відновлення ще трьох – завершать до кінця цього року.

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