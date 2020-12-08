У Запоріжжі на балковому мосту, який зводять через р. Старий Дніпро, почали укладання асфальту за сучасною німецькою технологією.

Про це журналістам під час інспектування робіт на об’єкті розповів інженер технічного нагляду компанії “Айсі інфраструктура” Віктор Лядецький, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“На споруді №5 (балковий міст) йде влаштування проїзної частини. Німецька технологія, термін служби довший, ніж ЩМА (щебнево-мастичний асфальтбетон – ред.), - понад десять років. Всі роботи виконуються за сприятливих погодних умов”, - розповів Лядецький.

В Службі автомобільних доріг додали, що технологія гусасфальту (литого асфальту) дозволяє укладання литого матеріалу і при низькій температурі. Особливість гусасфальту полягає в тому, що він водопроникний та є гнучким матеріалом, що впливає на його довговічність.

На запорізьких мостах укладають асфальт за німецькою технологією

Як раніше повідомлялось, рух по низовій частині балкового мосту, що з’єднує Хортицю та Хортицький район, мають відкрити вже до кінця року. Підрядна організація – турецька компанія “Онур Тааххут” виконує роботи цілодобово та без вихідних.

До Запоріжжя із Стамбула доставлять найпотужніший у Європі плавучий кран LK-600. Він буде задіяний під час будівництва вантового мосту через р. Дніпро.

Запорізький міст — це магістраль безперервного руху завдовжки понад 9 км, яка складається з шести транспортних розв’язок, у складі яких 27 штучних споруд, у тому числі два позакласні мости з окремими спорудами під кожний напрямок руху. Історії будівництва мосту – 16 років.

У межах національної програми «Велике будівництво», ініційованої Президентом Володимиром Зеленським, в 2020 році будівництво запорізьких мостів було відновлено. У лютому цього року переможцем тендеру на будівництво об’єкту було визначено турецьку компанію. Загальна вартість проєкту – 11,9 млрд грн (з ПДВ). 10 квітня ДАБІ надала дозвіл на початок будівельних робіт.