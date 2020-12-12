На Рівненській АЕС вночі відключився енергоблок №1

На Рівненській атомній електростанції цієї ночі відбулося відключення енергоблоку №1.

Про це передає Укрінформ із посиланням на повідомлення пресцентру АЕС.

«12 грудня 2020 року о 01:43 відбулось відключення від мережі енергоблоку №1 РАЕС (ВВЕР-440). Відключення відбулось внаслідок спрацювання автоматичного захисту по факту відключення турбін блоку», - йдеться у повідомленні.

Також повідомляється, що наразі причина відключення з’ясовується. Попередня класифікація події за міжнародною шкалою INES – поза шкалою.

Радіаційний, протипожежний та екологічний стан на РАЕС і прилеглій території не змінювався й перебуває у межах діючих норм.

Як повідомляв Укрінформ, Державна інспекція ядерного регулювання вважає можливою довгострокову експлуатацію енергоблока №1 Рівненської АЕС до 2030 року.