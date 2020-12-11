Цього року порушень і відхилень у роботі АЕС стало менше - Енергоатом

За підсумками 11 місяців цього року кількість порушень і відхилень в роботі атомних електростанцій України суттєво скоротилася.

Про це йшлося на засіданні колегії Державної інспекції ядерного регулювання України (ДІЯРУ) 10 грудня, повідомляє Укрінформ з посиланням на пресслужбу НАЕК «Енергоатом».

Так, під час презентації результатів праці персоналу АЕС начальник відділу досвіду експлуатації НАЕК «Енергоатом» Віктор Тарасенко зазначив, що протягом 2020 року кількість відхилень і технологічних порушень у роботі АЕС становить 23, і це на 7 менше, ніж у 2019-му.

Як наголосив Тарасенко, цього року значущих подій у роботі АЕС загалом поменшало, а кількість порушень, що оцінюються за міжнародною шкалою ядерних подій INES на рівні 1, третій рік поспіль є незмінним – одна подія на рік.

«Такий результат є логічним наслідком змістовної та системної роботи з безпеки праці та належної експлуатації енергоблоків», – переконаний Тарасенко.

Крім того, позитивні висновки колегії отримав і звіт з періодичної переоцінки безпеки (ППБ) енергоблока №1 Рівненської АЕС. Визнано, що Енергоатом своєчасно та належним чином виконав усі заходи, визначені Держінспекцією ядерного регулювання як необхідні для подальшої безпечної експлуатації енергоблока.

Водночас представники ДІЯРУ під час колегії висловили побажання стосовно більш ефективного використання фахівцями Енергоатома досвіду, набутого за результатами розслідування порушень і відхилень на атомних станціях та розрахунку показників безпеки.

«Ці зауваження фахівці компанії неодмінно врахують. Енергоатом завжди з максимальною увагою ставиться до приписів, зауважень і рекомендацій ДІЯРУ, адже дотримання вимог ядерної безпеки є найвищим пріоритетом для компанії», - запевняють у компанії.

Як повідомлялося, державне підприємство «Національна атомна енергогенеруюча компанія «Енергоатом» є оператором чотирьох діючих атомних електростанцій України, на яких експлуатується 15 атомних енергоблоків.

Енергоатом забезпечує близько 55% потреби України в електроенергії, в осінньо-зимові періоди цей показник сягає 70%.

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