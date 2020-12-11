Херсонський університет інвестував 1 мільйон у сучасну медлабораторію

У Херсонському держуніверситеті інвестували у розвиток медичного факультету один мільйон гривень, відкривши навчально-дослідницьку морфологічну лабораторію.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Університет із задоволенням проінвестував 1 мільйон гривень - для початку», - зазначив під час презентації лабораторії ініціатор інвестиції ректор ХДУ Олександр Співаковський.

Однією з особливостей новоствореної лабораторії є інтерактивний анатомічний стіл. «Це, до речі, українська розробка, не іноземна», - наголосив Співаковський у розмові з кореспондентом агентства.

За словами ректора, навчатися на цьому обладнанні зможуть студенти не лише медичного, а й інших факультетів.

Як зазначила на презентації лабораторії декан медичного факультету Наталія Шахман, на сьогодні дуже гостро стоїть питання біоетики і біобезпеки. Це обладнання дасть змогу досліджувати організм людини до дрібниць, використовуючи сучасні технології та не наражаючи на небезпеку студентів та викладачів.

Працює інтерактивний анатомічний стіл за принципом 3D-відео. Окрім нових технічних можливостей, на додаток медичний факультет отримав цикл лекцій, що охоплюють анатомічні теми різних рівнів.

Фото: Ірина Староселець, Укрінформ