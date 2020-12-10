СБУ прийшла з обшуками до ексголови Одеської облради
Про це кореспондентові Укрінформу повідомило джерело в правоохоронних органах.
"Слідчі дії працівники СБУ та ДФС проводять в особняку ексголови облради на Французькому бульварі та за місцем роботи Паращенка, що пов'язано з можливими порушеннями податкового законодавства", - сказав співрозмовник агентства.
Сам Паращенко розмістив повідомлення на своїй сторінці у Фейсбуці, підтвердивши проведення слідчих дій.
"У нас обшуки..., - зазначив ексголова облради.
У пресслужбі облуправління СБУ підтвердили інформацію про проведення слідчих дій в приватному будинку Паращенка і пообіцяли пізніше дати розгорнутий коментар з цього приводу.
Із 2000 року підприємець Паращенко керує агрофірмою "Бургуджи", яка займається вирощуванням зернових культур на півдні Одещини, а також іншими підприємствами.
У 2010 році Паращенка обрали депутатом Одеської облради, працював у складі фракції Партії регіонів. У квітні 2019 був призначений тимчасовим виконувачем обов'язки Одеської ОДА, а пізніше став головою облради.