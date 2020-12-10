СБУ прийшла з обшуками до ексголови Одеської облради

Співробітники спецпідрозділу СБУ та слідчі облуправління Державної фіскальної служби здійснюють сьогодні, 10 грудня, обшуки за місцем проживання та роботи колишнього голови Одеської обласної ради Сергія Паращенка.

Про це кореспондентові Укрінформу повідомило джерело в правоохоронних органах.

"Слідчі дії працівники СБУ та ДФС проводять в особняку ексголови облради на Французькому бульварі та за місцем роботи Паращенка, що пов'язано з можливими порушеннями податкового законодавства", - сказав співрозмовник агентства.

Сам Паращенко розмістив повідомлення на своїй сторінці у Фейсбуці, підтвердивши проведення слідчих дій.

"У нас обшуки..., - зазначив ексголова облради.

У пресслужбі облуправління СБУ підтвердили інформацію про проведення слідчих дій в приватному будинку Паращенка і пообіцяли пізніше дати розгорнутий коментар з цього приводу.

Із 2000 року підприємець Паращенко керує агрофірмою "Бургуджи", яка займається вирощуванням зернових культур на півдні Одещини, а також іншими підприємствами.

У 2010 році Паращенка обрали депутатом Одеської облради, працював у складі фракції Партії регіонів. У квітні 2019 був призначений тимчасовим виконувачем обов'язки Одеської ОДА, а пізніше став головою облради.