У міськраду Кривого Рогу прийшли з обшуками – чиновників підозрюють у мільйонній розтраті

У Дніпропетровській обласній прокуратурі пояснили причину проведення обшуків у міській раді Кривого Рогу.

Як передає кореспондент Укрінформу, у пресслужбі прокуратури Дніпропетровської області повідомили, що спільно зі співробітниками Управління стратегічних розслідувань в області ДСР Національної поліції України викрито групу осіб, до складу якої входили начальник одного з управлінь виконкому Криворізької міської ради (депутат райради), його підлегла – начальник відділу виконкому міськради, двоє співзасновників ТОВ і двоє їхніх працівників, які підозрюються у привласненні понад 6 млн грн бюджетних коштів.

“За даними слідства, вказані особи протягом 2019-2020 років розкрадали бюджетні кошти, виділені на проведення реконструкції та будівництва об’єктів охорони здоров’я та освіти у Кривому Розі, шляхом внесення до актів виконаних робіт завідомо неправдивих відомостей щодо необґрунтовано завищеної вартості використаних будівельних матеріалів, а кошти, одержані злочинним шляхом, у подальшому легалізували через закупівлю коштовних автомобілів. Наразі задокументовано 5 епізодів злочинної діяльності на загальну суму понад 6 млн грн”, - йдеться в повідомленні.

Правоохоронці провели майже 50 обшуків у кабінетах посадовців, офісах підрядних підприємств та постачальників будівельних матеріалів, а також за місцем мешкання фігурантів справи.

За результатами обшуків вилучено документацію, комп’ютерну техніку і придбані автомобілі.

Зловмисників підозрюють у привласненні бюджетних коштів за попередньою змовою та легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом (ч. 3, 5 ст. 191 та ч. 2 ст. 209 Кримінального кодексу України).

Усім шістьом учасникам групи повідомлено про підозру.

Вирішується питання про обрання їм запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.