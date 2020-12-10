Київ та ще три області мають найбільші показники захворюваності на COVID-19

Станом на 10 грудня найвищий показник захворюваності на COVID-19 зафіксовано в Сумській, Запорізькій, Черкаській областях та у місті Київ.

Як передає Укрінформ, про це свідчать дані Міністерства охорони здоров'я.

Найвищий показник захворюваності на COVID-19 за 14 днів зафіксований у Сумській (841,9 на 100 тис. населення), Запорізькій (746,0) та Черкаській (739,9) областях.

У Києві цей показник становить 756,1 на 100 тис. населення, а середній по Україні - 476,6 на 100 тис. населення.

Найменший показник захворюваності на COVID-19 за 14 днів зафіксований у Вінницькій (184,2 на 100 тис. населення), Кіровоградській (219,6) та Луганській (224,7) областях.

Як повідомлялося, в Україні станом на 10 грудня лабораторно підтверджено 858 714 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, з них за добу - 13 371.