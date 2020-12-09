У Слов’янську, у спорткорпусі «Донбаський державний педагогічний університет», відкрили скеледром, де спортом можуть займатися і люди з обмеженими можливостями.

Як передає Укрінформ, про це повідомили в Управлінні фізичної культури та спорту Донецької облдержадміністрації.

Реалізація проєкту адаптивного скеледрому - від ідеї до завершення технічних робіт - тривала півтора року в межах Програми Організації Об’єднаних Націй із відновлення та розбудови миру за фінансової підтримки Уряду Королівства Нідерландів.

Унікальність скеледрому полягає в його інклюзивності: третина стенду передбачена для занять осіб з обмеженими можливостями.

У Слов’янську відкрили адаптивний скеледром

Скеледром, висота якого становить 7,5 метра, є найбільшим у Донецькій області в закритих приміщеннях.

В ОДА нагадали, що на Донеччині протягом 2015-2020 років нові скеледроми з’явилися в містах Добропілля, Краматорськ, Курахове, селі Новоселівка Лиманської міської територіальної громади та селі Миколаївка Покровського району.