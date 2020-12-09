На Волині, Львівщині і Донеччині страйкують шахтарі

Гірники ряду шахт Волині, Львівщини і Донеччини припинили роботу, вимагаючи погашення заборгованості по заробітній платні.

Про це повідомив у Фейсбуці голова Незалежної профспілки гірників України Михайло Волинець, передає Укрінформ.

За його інформацією, у м. Нововолинську гірники другої зміни шахти «Бужанська» зі вчорашнього дня залишаються під землею – відмовляються виїхати з шахти. На шахті «№ 9 Нововолинська» працівники першої зміни відмовилися спускатися в шахту і організовано рухаються в бік будівлі адміністрації об’єднання ДП «Волиньвугілля».

На Львівщині 75 гірників третьої зміни шахти «Лісова» ДП «Львіввугілля» спустилися в шахту, але відмовляються приступати до роботи.

На Донеччині з минулого тижня протестують гірники шахти «Україна» (ДП «Селидіввугілля»). Також на шахті «Капітальна» у м. Мирнограді шахтарі остаточно припинили всі роботи. На цей момент перекривають дорогу в центральній частині міста, в районі будівлі міської ради.

Крім того, нагадав Волинець, у Києві біля будівлі Кабінету Міністрів сьогодні проходить акція протесту працівників ДП «Східний гірничозбагачувальний комбінат» з вимогами погасити 143 млн грн заборгованості із заробітної плати перед працівниками ДП «Схід ГЗК», відновити повноцінну роботу підприємства.

Як повідомляв Укрінформ, у листопаді в держбюджеті передбачили 1,4 млрд грн на виплату зарплати гірникам до кінця року та погашення заборгованості, що виникла на цей час. Джерело коштів - обов’язкові виплати НАК «Нафтогаз» та АТ «Укрнафта» до держбюджету. За словами Прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, 2 грудня уряд ухвалив відповідні рішення щодо розподілу коштів.