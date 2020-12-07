На зарплати та погашення боргів на держшахтах цьогоріч уже спрямували 5,3 мільярда

За 11 місяців 2020 року на виплату зарплати та погашення заборгованості із заробітної плати на державних вугледобувних підприємствах спрямовано 5,3 млрд грн, у тому числі 3,6 млрд грн із держбюджету.

Про це повідомляє секретаріат Кабінету Міністрів на Урядовому порталі, передає Укрінформ.

Як наголошують у Кабміні, найближчим часом на погашення заборгованості буде спрямовано ще 1,4 млрд грн.

«Минулого тижня Уряд прийняв рішення щодо розподілу коштів, що дозволить спрямувати 1,4 млрд грн на виплату заробітних плат працівникам державних вугільних підприємств. Відповідно, заборгованість із заробітної плати перед працівниками державних вугільних шахт буде погашено найближчим часом. Це стало можливим завдяки змінам до Державного бюджету на 2020 рік, які було прийнято Верховною Радою України 17 листопада та які набрали чинності 28 листопада", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що уряд уже затвердив порядок спрямування до державного бюджету надходжень від ПАТ «Укрнафта», за рахунок яких буде профінансовано погашення боргів перед шахтарями.

Як повідомляв Укрінформ, у держбюджеті-2020 (редакція від 14 листопада 2019 року) видатки за програмою «Реструктуризація вугільної галузі» становили 1,96 млрд грн, які було розподілено на 12 місяців рівними частинами по 163,56 млн грн щомісячно.

Проте цих коштів було недостатньо для погашення заборгованості із заробітних плат працівникам державних вугільних підприємств. Тому вже в березні з метою своєчасної виплати поточної заробітної плати та погашення заборгованості бюджетні асигнування за серпень - вересень у сумі 327,1 млн грн та за жовтень-грудень у сумі 490,7 млн грн було перенесено на березень 2020 року.

Крім того, у квітні змінами до держбюджету-2020 (від 13 квітня 2020 року) видатки за програмою «Реструктуризація вугільної галузі» було збільшено на 1,6 млрд грн - до 3,56 млрд грн. Це дозволило забезпечити погашення заборгованості та виплати поточних заробітних плат навесні-влітку 2020 року.

У листопаді змінами до держбюджету-2020 (від 17 листопада) видатки за програмою «Реструктуризація вугільної галузі» було знову збільшено на 1,4 млрд грн. Ці кошти будуть спрямовані на погашення залишку заборгованості із зарплати працівникам державних вугільних підприємств.