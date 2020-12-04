Шахтарям виплатять 1,4 мільярда зарплатних боргів - Шмигаль

Обов'язкові платежі від НАК "Нафтогаз України" - 1,4 млрд грн, які мають бути виплачені шахтарям, надійдуть найближчим часом.

Про це під час години запитань до уряду сказав Прем'єр-міністр Денис Шмигаль, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Стосовно заробітної плати шахтарів - був проголосований відповідний законопроєкт. У середу уряд ухвалив відповідні рішення щодо розподілу коштів", - сказав Шмигаль.

Він нагадав, що кошти надійдуть від НАК "Нафтогаз України", тож 1,4 млрд грн державної заборгованості за заробітними платами шахтарів буде виплачено найближчим часом.

Як повідомлялося, у листопаді в Держбюджеті передбачили 1,4 млрд грн на виплату зарплати гірникам до кінця року та погашення заборгованості, що виникла на цей час. Джерело коштів - обов’язкові виплати НАК «Нафтогаз» та АТ «Укрнафта» до держбюджету.