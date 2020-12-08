У Львові вирішили, що буде замість різдвяного ярмарку
Про це повідомила директор Департаменту економічного розвитку Львівської міської ради Ірина Кулинич, передає Укрінформ із посиланням на пресслужбу міськради.
«Ми не будемо проводити традиційні різдвяні ярмарки, а лише так звану святкову вуличну торгівлю, адаптовану до карантинних вимог. Це будуть зовсім невеликі локації, яких буде декілька в місті. Щоб це не була тільки торгівля в одному місці, підприємці звернулись і запропонували, щоб можна було облаштувати невеличкі ятки, де би можна було придбати їжу чи сувеніри", - зазначила Кулинич.
За її словами, буде локація біля Оперного театру, на вул. Курбаса, у Кривій Липі, у двох місцях на площі Ринок, також на вул. Галицькій та, можливо, на вул. Братів Рогатинців. Ймовірно, буде ще новорічна ятка на площі Митній.
Посадовець зауважила, що на площі Ринок, де у попередні роки на традиційному різдвяному ярмарку було 130 будиночків, зараз їх буде не більше 40, а на проспекті Свободи - близько 14 замість 120−130.