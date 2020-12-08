У Львові вирішили, що буде замість різдвяного ярмарку

У Львові замість традиційного різдвяного ярмарку облаштують кілька місць для святкової торгівлі з дотриманням карантинних вимог.

Про це повідомила директор Департаменту економічного розвитку Львівської міської ради Ірина Кулинич, передає Укрінформ із посиланням на пресслужбу міськради.

«Ми не будемо проводити традиційні різдвяні ярмарки, а лише так звану святкову вуличну торгівлю, адаптовану до карантинних вимог. Це будуть зовсім невеликі локації, яких буде декілька в місті. Щоб це не була тільки торгівля в одному місці, підприємці звернулись і запропонували, щоб можна було облаштувати невеличкі ятки, де би можна було придбати їжу чи сувеніри", - зазначила Кулинич.

За її словами, буде локація біля Оперного театру, на вул. Курбаса, у Кривій Липі, у двох місцях на площі Ринок, також на вул. Галицькій та, можливо, на вул. Братів Рогатинців. Ймовірно, буде ще новорічна ятка на площі Митній.

Посадовець зауважила, що на площі Ринок, де у попередні роки на традиційному різдвяному ярмарку було 130 будиночків, зараз їх буде не більше 40, а на проспекті Свободи - близько 14 замість 120−130.