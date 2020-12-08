У Миколаєві на 35 % зросли ціни на теплопостачання для населення

Про це повідомила пресслужба ОКП «Миколаївоблтеплоенерго» у Фейсбуці.

«30 листопада Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) затвердила нові тарифи на теплову енергію та послуги з постачання теплової енергії для ОКП «Миколаївоблтеплоенерго». Тарифи вступили в дію з 1 грудня 2020 року та становлять: для населення 1 999,08 грн/Гкал з ПДВ», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що досі вартість тепла для населення становила 1482,5 грн за Гкал з ПДВ, отож сума підвищення сягає майже 35 відсотків.

У повідомленні вказується, що коригування встановлених тарифів здійснено в зв’язку зі зміною цін на природний газ на 35%.

«Нафтогаз» пояснює ці зміни тим, що ціна газу для виробників тепла розраховується за формулою, яку встановив Кабінет Міністрів, а її головним індикатором залишаються результати торгів на європейських хабах. Тому ціни на європейських ринках безпосередньо впливають на вартість опалення в Україні.

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Як правило, чим холодніше і ближче до опалювального сезону, тим вище стає потреба в енергетичних ресурсах. А значить, зростає і ціна газу.

Окрім того, відбулося зростання вартості послуг з розподілу природного газу АТ «Миколаївгаз» із 1,308 грн/куб.м з ПДВ до 1,464 грн/куб.м з ПДВ, тобто на 11,92%.

Варто зауважити, що хоча ціни, як зазначається в повідомленні, підвищилися ще з 1 грудня, повідомлення про це опубліковано лише 8 грудня.