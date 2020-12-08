В Івано-Франківську, на території індустріального парку «Аркан», відкрили виробництво автоцистерн Barrel Dash.

Як передає кореспондент Укрінформу, про це повідомляє сайт Івано-Франківського міського голови Руслан Марцінків.

«…індустріальний парк «Аркан» щодня оновлюється і перетворюється в сучасний європейський хаб-завод. 7 грудня тут відбулося урочисте відкриття виробництва автоцистерн «Barrel Dash», - повідомляє Руслан Марцінків.

В Івано-Франківську запустили виробництво автоцистерн

Виробництво з виготовлення напівпричепів та резервуарів для нафтопродуктів відкрилося ще у вересні. А тепер тут відкривають другу зміну.

«Наш ринок – це здебільшого бітумовози (авто цистерни для перевезення бітуму), паливовози, газовози, а також зерновози та інші цистерни для аграрного ринку. Тут – вся виробнича лінія: від прийому розхідного матеріалу до виготовлення готової продукції. Такі підприємства в Україні можна перерахувати на пальцях однієї руки. А завод такого масштабу взагалі другий в Україні», – говорить комерційний директор компанії «Оптімус Трал» Назар Дяків.

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Програма реконструкції заводу охоплює 3 роки. За цей час тут планують працевлаштувати 1500 людей.

Barrel Dash виготовляє автоцистерни зі спеціальної харчової нержавіючої сталі.