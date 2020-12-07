Тендер на вивезення застарілих пестицидів з Херсонщини не відбувся - ОДА

Серед головних завдань, які поставив перед собою призначений т.в.о. голови Херсонської ОДА Сергій Козир, – продовжити вивезення з території області непридатних пестицидів, що залишилися з радянських часів, проте цього року тендер не відбувся.

Про це Козир заявив під час брифінгу 7 грудня, відповідаючи на запитання кореспондента Укрінформу.

«Першочергове завдання: у минулому році ми вивезли 110 тонн непридатних пестицидів, у цьому році, в кінці року, ми оголосили тендер на вивезення ще 60 тонн пестицидів – саме наскільки вистачало коштів. Але ніхто не вийшов на тендер, кошти будуть перехідні на наступний рік», - зазначив Козир.

За його словами, влада планує закумулювати кошти цього року і наступного для того, щоб оголосити тендер на вивезення та утилізацію як мінімум 100 тонн застарілих непридатних пестицидів. Козир зазначив, що підрядним організаціям не вигідні тендери на вивезення та утилізацію невеликих об’ємів пестицидів, тому вони не виявили цьогоріч зацікавленості.

Як повідомляли екоактивісти, 9 листопада 2020 року ХОДА оголосила тендер області на закупівлю послуг (за рахунок екологічного фонду області) зі збирання, перезатарення, перевезення непридатних до використання хімічних засобів захисту рослин, які зберігаються на території Херсонської області, з їх подальшим транскордонним перевезенням та утилізацією або видаленням, обсяг - 67 тонн.

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Раніше, у 2019 році, за рахунок коштів обласного Фонду охорони навколишнього природного середовища з Херсонщини вивезли для утилізації у Францію 110 тонн непридатних до використання отрутохімікатів, що залишились з радянських часів. Гроші акумулювали з 2015 року. Вивезення відбулося після перерви – перед цим їх востаннє вивозили у 2013 році. Четверта частина українського «запасу» пестицидів знаходиться саме на Херсонщині, для їх утилізації потрібно близько 150-160 млн грн. Екоактивісти називають лише орієнтовну кількість застарілих пестицидів в області - 1750 тонн.