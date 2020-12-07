На закінчення першої черги довгобуду – мостопереходу у Херсоні потрібно ще 400 мільйонів

На закінчення першої черги довгобуду – мостопереходу у Херсоні потрібно ще 400 млн гривень.

Про це під брифінгу на будівельному майданчику першої черги мостопереходу ХБК – Таврійський заявив т.в.о. голови ОДА Сергій Козир, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Максимально хорошими темпами роботи розпочалися в кінці вересня – на початку жовтня, коли прийшли гроші – ці 300 млн гривень уже у нас на рахунках, підрядник їх відпрацьовує. На наступний рік ми також плануємо закласти у бюджет мінімум 370-400 млн гривень для того, щоб повністю добувати першу чергу, плануємо, що це також буде субвенція», - зазначив Козир.

Він також розповів, що зроблена нова експертиза, відбулося коригування проєкту під новітні розробки. Наразі тут зводяться естакадні конструкції, працює Херсонгаз, що має перенести комунікації, також переносять комунікації Укртелекому.

Козир зазначив, що будівництво мостопереходу йде за графіком, хоча виникають проблеми з будматеріалами, оскільки будівництва відбуваються по всій країні, крім того, впливає ситуація з пандемією - нині вимагають стовідсоткову передоплату за матеріали. «Тому це питання найголовніше, щоб максимально швидко доправляти наперед матеріали, щоб не зупиняти будівництво», - каже керівник ОДА.

Проте він зазначив, що до 1 травня 2021 року перша машина проїде по мостопереходу.

Що стосується другої черги, то це так звані «підкови», коли автомобілі отримають можливість розвертатися без зупинки руху, зазначив Козир, відповідаючи на запитання кореспондента агентства.

Він також повідомив, що СБУ проводить розслідування щодо розкрадання коштів, що виділялися на будівництво у минулі роки. Що стосується прозорості витрачання коштів нині, то, як зазначив Козир, розпорядженням голови ОДА була створена робоча група у складі представників ОДА, правоохоронних органів, підрядника. «Кожен акт, який підрядник дає на підпис, на оплату, він перевіряється правоохоронними органами, щоб не було розмов, що десь щось вкрали», - зазначив т.в.о. голови ОДА.

Як повідомляв Укрінформ, будівельно-монтажні роботи на мостопереході з проспекту Сенявіна на вулицю Залаегерсег у м. Херсоні розпочали у грудні 2012 року. 14 січня 2014-го на будівництво надійшов перший транш.

У серпні 2014 року ексголова Херсонської ОДА Юрій Одарченко заявив, що слідство щодо можливого розкрадання на будівництві мостопереходу 30 млн грн загальмувалось, субпідрядник стверджував, що частина матеріалів, які мали бути використані на мостопереході, – у Донецьку. У 2017 році будівництво мостопереходу відновили, влада обіцяла до кінця 2018-го завершити першу чергу проєкту. Проте тодішньому керівництву ОДА закидали звинувачення щодо непрозорості використання коштів.

Під час робочої поїздки у Херсонську область у серпні 2020 року Президент Володимир Зеленський відвідав довгобуд та поставив завдання закінчити першу чергу будівництва до 1 травня 2021 року.

Верховна Рада України внесла зміни до Державного бюджету на 2020 рік, якими передбачено фінансування будівництва мостопереходу у розмірі 300 млн грн.

Призначений на посаду генерального директора Укроборонпрому ексголова Херсонської ОДА Юрій Гусєв продовжить координувати завершення будівництва мостопереходу у Херсоні.