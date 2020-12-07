Листопад був найтеплішим за всю історію спостережень у Європі
Як передає Укрінформ, про це свідчить аналіз температури поверхні і повітря, проведений Службою з питань зміни клімату Copernicus Climate Change (C3S).
Листопад цього року був на 0,77 градуса Цельсія тепліше, ніж у середньому за 30 років - 1981-2010 років.
Середня температура вересня-листопада в Європі була найвищою за всю історію спостережень і на 1,9 градуса Цельсія вище контрольного періоду.
В Альпах температура була значно вищою за середню. У Норвегії цього року був найтепліший листопад починаючи з 1900 року. Температури в Швеції і Фінляндії також побили рекорди.
Протягом листопада 2020 року в деяких частинах Австралії спостерігалися теплові хвилі. Цей місяць був найтеплішим листопадом за всю історію спостережень для країни в цілому.
Як зазначили у службі з питань зміни клімату, 2020 рік близький до того, щоб відповідати 2016 року, який був найтеплішим з коли-небудь зареєстрованих.