Листопад був найтеплішим за всю історію спостережень у Європі

У глобальному масштабі листопад 2020 року з «явним відривом» став найтеплішим листопадом за всю історію спостережень кліматичної служби ЄС.

Як передає Укрінформ, про це свідчить аналіз температури поверхні і повітря, проведений Службою з питань зміни клімату Copernicus Climate Change (C3S).

Листопад цього року був на 0,77 градуса Цельсія тепліше, ніж у середньому за 30 років - 1981-2010 років.

Середня температура вересня-листопада в Європі була найвищою за всю історію спостережень і на 1,9 градуса Цельсія вище контрольного періоду.

В Альпах температура була значно вищою за середню. У Норвегії цього року був найтепліший листопад починаючи з 1900 року. Температури в Швеції і Фінляндії також побили рекорди.

Протягом листопада 2020 року в деяких частинах Австралії спостерігалися теплові хвилі. Цей місяць був найтеплішим листопадом за всю історію спостережень для країни в цілому.

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Як зазначили у службі з питань зміни клімату, 2020 рік близький до того, щоб відповідати 2016 року, який був найтеплішим з коли-небудь зареєстрованих.