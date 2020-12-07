На Одещині біля кордону з Молдовою виявили трубопровід

Прикордонники Білгород-Дністровського загону днями, реалізуючи оперативну інформацію співробітників відділу внутрішньої та власної безпеки, спільно з представниками ВБКОЗ УСБУ в Одеській області виявили підпільний пластиковий трубопровід.

Про це повідомляється на сайті ДПСУ.

Як зазначається, шланг діаметром 30 мм був закопаний під землею на глибині майже один метр. Усього правоохоронці демонтували близько 30 метрів шлангу до українсько-молдовського кордону.

Комунікація була прокладена від закинутої споруди на території України у бік кордону з Молдовою на напрямку Серпневе (Україна) – Басарабяска (Молдова).

Практика виявлення схожих трубопроводів свідчить про те, що їх використовують, зазвичай, для перекачування спирту. Проте, прикордонники встановили, що жодних характерних запахів, у тому числі спирту, з труби відчутно не було.

Чи міг виявлений трубопровід використовуватися у протиправних цілях, наразі правоохоронці з’ясовують.

Про знахідку охоронці кордону повідомили відповідні правоохоронні органи, а також молдовських колег.

Прикордонники Білгород-Дністровського загону продовжують проводити комплекс заходів щодо виявлення підземних комунікацій на державному кордоні, які можуть використовуватися для протиправної діяльності.

фото: ДПСУ