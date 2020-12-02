В аеропорту «Бориспіль» вилучили другу за тиждень партію діамантів

Служба безпеки України виявила партію діамантів у міжнародному аеропорту «Бориспіль», яку планували ввезти у нашу країну з приховуванням від митного контролю.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресцентр СБУ.

Оперативники спецслужби отримали інформацію, що коштовності планують ввезти дві українки, які повертались додому з однієї країн Близького Сходу. Правоохоронці виявили 38 пакетів з діамантами вагою понад 50 грамів в особистих речах жінок. Орієнтовна вартість коштовностей - майже 17 млн грн.

Наразі складається протокол про порушення митних правил, діаманти вилучено правоохоронцями.

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Операція проводилась співробітниками Головного управління по боротьбі з корупцією та оргзлочинністю СБУ у взаємодії з прикордонною та митною службами.

Як повідомляв Укрінформ, у міжнародному аеропорту «Бориспіль» спіймали контрабандистів із діамантами на 15 млн грн у спідній білизні.

Фото: СБУ