CБУ блокувала контрабанду унікального бурштину до країни Перської затоки

Правоохоронці блокували контрабанду бурштину-сирцю великих фракцій до однієї з арабських країн.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресцентр Служби безпеки України.

За даними спецслужби, мешканці Рівненської області систематично вивозили необроблений бурштин з України до однієї з країн Перської затоки.

Зокрема, задокументовано, що мешканець Рівного намагався вивезти через міжнародний пункт пропуску аеропорту «Бориспіль» 5,4 кілограма бурштину-сирцю великих фракцій - 18 рідкісних каменів, деякі мають вагу понад 700 грамів.

Як наголосили в СБУ, такі камені є ексклюзивними, вартість кожного визначається індивідуально.

Орієнтовна вартість виявленого бурштину за цінами чорного ринку становить кілька десятків тисяч доларів США.

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Бурштин вилучено і направлено на дослідження. Після експертизи буде вирішуватись питання щодо відкриття кримінального провадження за ст. 240-1 (Незаконне видобування бурштину, а також збут, придбання, зберігання, передача, пересилання, перевезення, переробка бурштину, законність походження якого не підтверджується відповідними документами) Кримінального кодексу України.

Фото: ssu.gov.ua