Сущенко став першим заступником голови Черкаської облради

Колишній політв’язень Кремля, журналіст Роман Сущенко, який очолює команду партії «Європейська Солідарність» на Черкащині, обраний першим заступником голови обласної ради.

Як передає Укрінформ, про це передає пресслужба «ЄС».

Його кандидатуру підтримали 38 депутатів.

«Для мене особисто та для моїх однопартійців це не лише тріумфальне рішення, несподівана зміна ритму життя та кар’єри, нове джерело знань, простір удосконалення розумових здібностей, зміцнення рефлексів та розширення можливостей інтуїції, а й нове, непросте випробування та велика відповідальність», – зазначає Роман Сущенко.

У фракції «Європейська Солідарність» у Черкаській обласній раді, яку очолив Віталій Коваль, 9 депутатів: Роман Сущенко, Оксана Циганок, Віталій Коваль, Олександр Радуцький, Наталія Качан, В‘ячеслав Бабенко, Михайло Грабовський, Сергій Буцько, Віктор Погорілий.

фото: "ЄС"