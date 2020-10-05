На Черкащині зіпсували борди «ЄС» зі світлиною Сущенка

На Черкащині зіпсували борди «ЄС» зі світлиною Сущенка

Укрінформ
На Черкащині були зіпсовані борди партії «Європейська солідарність» зі світлиною експолітв’язня Романа Сущенка.

Про це у Фейсбуці повідомила нардеп від «ЄС» Ірина Геращенко, передає Укрінформ.

«На Черкащині зіпсували борди «Європейської Солідарності». Зі світлиною (колишнього – ред.) політв‘язня Кремля Романа Сущенка. Готую запит до Нацполіції з вимогою встановити хуліганів, які псують борди, й головне – замовників», - зазначила вона.

За її словами, «ми весь 2019 чули, що саме МВС, а не хтось інший, забезпечили чесні вибори».

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«Очікуємо, що і в 20 поліція зможе встановити тих, хто користується забороненими методами під час кампанії», - уточнила нардеп.

Кореспондент Укрінформу Роман Сущенко був незаконно заарештований та утримуваний за гратами в РФ з 30 вересня 2016 до 7 вересня 2019-го.

Як повідомлялося, місцеві вибори в Україні пройдуть 25 жовтня.

У МВС повідомили, що станом на 5 жовтня поліцейські загалом відкрили 193 кримінальні провадження щодо порушень, які стосуються виборів, за добу було відкрито 3 такі справи.

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