На Черкащині зіпсували борди «ЄС» зі світлиною Сущенка

На Черкащині були зіпсовані борди партії «Європейська солідарність» зі світлиною експолітв’язня Романа Сущенка.

Про це у Фейсбуці повідомила нардеп від «ЄС» Ірина Геращенко, передає Укрінформ.

«На Черкащині зіпсували борди «Європейської Солідарності». Зі світлиною (колишнього – ред.) політв‘язня Кремля Романа Сущенка. Готую запит до Нацполіції з вимогою встановити хуліганів, які псують борди, й головне – замовників», - зазначила вона.

За її словами, «ми весь 2019 чули, що саме МВС, а не хтось інший, забезпечили чесні вибори».

«Очікуємо, що і в 20 поліція зможе встановити тих, хто користується забороненими методами під час кампанії», - уточнила нардеп.

Кореспондент Укрінформу Роман Сущенко був незаконно заарештований та утримуваний за гратами в РФ з 30 вересня 2016 до 7 вересня 2019-го.

Як повідомлялося, місцеві вибори в Україні пройдуть 25 жовтня.

У МВС повідомили, що станом на 5 жовтня поліцейські загалом відкрили 193 кримінальні провадження щодо порушень, які стосуються виборів, за добу було відкрито 3 такі справи.