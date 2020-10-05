Поліція уже відкрила 193 справи через «виборчі» порушення

Поліцейські загалом відкрили 193 кримінальні провадження щодо порушень, які стосуються виборів, за добу було відкрито 3 такі справи.

Як передає Укрінформ, про це інформує пресслужба МВС.

«Вибори-2020: за добу поліцейські відкрили три кримінальні провадження за фактами порушень виборчого процесу. Усього до ЄРДР внесено відомості щодо 193 кримінальних проваджень: 103 - пов’язані з порушенням виборчого законодавства, 90 – пов’язані з виборчим процесом», - йдеться у повідомленні.

Зокрема, з усіх цих справ 44 відкрито за статтею 160 ККУ (підкуп), 37 – за статтею 157 (Перешкоджання здійсненню виборчого права) ККУ; 15 – за статтею 158 ККУ (надання неправдивих відомостей до Державного реєстру виборців); 5 – за статтею 1583 ККУ (Фальсифікація, підроблення, викрадення, пошкодження або знищення виборчої документації); 1 – за статтею 1581 ККУ (незаконне використання виборчого бюлетеня); 1 – за статтею 1591 ККУ (порушення порядку фінансування політичної партії, передвиборчої агітації), тощо.

Загалом упродовж доби до поліції надійшло 84 заяви та повідомлення, пов’язаних з порушеннями виборчого законодавства.

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Уточнюється, що найбільше повідомлень було зафіксовано у Києві – 12, потім 8 повідомлень – в Одеській, по 7 – у Запорізькій та Чернігівській, 6 – у Дніпропетровській, по 5 – у Закарпатській, Київській та Миколаївській, по 4 – у Донецькій, Кіровоградській, Полтавській та Сумській, по 3 – у Тернопільській та Харківській, 2 – у Луганській, по 1 – в Івано-Франківській, Львівській, Хмельницькій, Черкаській та Чернівецькій областях.

Загалом з 5 вересня територіальні органи Нацполіції зареєстрували 2477 заяв та повідомлень, пов’язаних із виборчим процесом.

Також було складено 400 протоколів про вчинення адмінправопорушень, пов’язаних з виборчим процесом.

Як повідомлялося, місцеві вибори в Україні пройдуть 25 жовтня.