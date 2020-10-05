Поліція уже відкрила 193 справи через «виборчі» порушення

Поліція уже відкрила 193 справи через «виборчі» порушення

Укрінформ
Поліцейські загалом відкрили 193 кримінальні провадження щодо порушень, які стосуються виборів, за добу було відкрито 3 такі справи.

Як передає Укрінформ, про це інформує пресслужба МВС.

«Вибори-2020: за добу поліцейські відкрили три кримінальні провадження за фактами порушень виборчого процесу. Усього до ЄРДР внесено відомості щодо 193 кримінальних проваджень: 103 - пов’язані з порушенням виборчого законодавства, 90 – пов’язані з виборчим процесом», - йдеться у повідомленні.

Зокрема, з усіх цих справ 44 відкрито за статтею 160 ККУ (підкуп), 37 – за статтею 157 (Перешкоджання здійсненню виборчого права) ККУ; 15 – за статтею 158 ККУ (надання неправдивих відомостей до Державного реєстру виборців); 5 – за статтею 1583 ККУ (Фальсифікація, підроблення, викрадення, пошкодження або знищення виборчої документації); 1 – за статтею 1581 ККУ (незаконне використання виборчого бюлетеня); 1 – за статтею 1591 ККУ (порушення порядку фінансування політичної партії, передвиборчої агітації), тощо.

Загалом упродовж доби до поліції надійшло 84 заяви та повідомлення, пов’язаних з порушеннями виборчого законодавства.

Читайте також: В Одесі скасували реєстрацію кандидатами у мери чотирьох Філімонових і двох Зеленських

Уточнюється, що найбільше повідомлень було зафіксовано у Києві – 12, потім 8 повідомлень – в Одеській, по 7 – у Запорізькій та Чернігівській, 6 – у Дніпропетровській, по 5 – у Закарпатській, Київській та Миколаївській, по 4 – у Донецькій, Кіровоградській, Полтавській та Сумській, по 3 – у Тернопільській та Харківській, 2 – у Луганській, по 1 – в Івано-Франківській, Львівській, Хмельницькій, Черкаській та Чернівецькій областях.

Загалом з 5 вересня територіальні органи Нацполіції зареєстрували 2477 заяв та повідомлень, пов’язаних із виборчим процесом.

Також було складено 400 протоколів про вчинення адмінправопорушень, пов’язаних з виборчим процесом.

Як повідомлялося, місцеві вибори в Україні пройдуть 25 жовтня.

більше новин
Розширений пошукПриховати розширений пошук
За період:
-