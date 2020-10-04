В Одесі скасували реєстрацію кандидатами у мери чотирьох Філімонових і двох Зеленських

Одеська міська територіальна виборча комісія на виконання рішення ЦВК повторно розглянула питання про реєстрацію окремих кандидатів на посаду мера Одеси й ухвалила відмовити в реєстрації кандидатам з однаковими прізвищами.

Як передає Укрінформ, про це повідомляється на сайті міської виборчої комісії.

"На виконання рішення Центральної виборчої комісії... Одеська міська ТВК повторно розглянула документи (про реєстрацію - ред.) і встановила їх невідповідність вимогам Виборчого кодексу України", - йдеться, зокрема, у постанові №125 від 3 жовтня 2020 року.

Зазначається, що міська комісія встановила, що "до заяви про висування Філімонова Олега Анатолійовича кандидатом на посаду Одеського міського голови додану квитанцію №151510021 від 24 вересня 2020 року про переказ у безготівковому порядку на спеціальний рахунок ТВК коштів у розмірі 153 372 грн, відповідно до якої у графі "платник" значиться політпартія ПП "Студентська партія України" через Ігуменцеву Олену Борисівну. При цьому в графі "Код платника" зазначено номер... - ІПН фізичної особи. Що свідчить про факт внесення грошової застави фізичною особою, а не місцевою організацією партії, як це визначено Виборчим кодексом України та порядком".

Крім того, йдеться в документі, до ТВК "не подано рішення конференції міської організації ПП «Студентська партія України" про висування кандидата на посаду Одеського міського голови Одеського району Одеської області, засвідченого печаткою цієї організації або організації вищого рівня. З огляду на викладене вказані квитанції не можуть вважатися документами про внесення грошової застави відповідно до ст. 225 Виборчого кодексу України. Таким чином, передбаченого п.4 ч.1 ст. 225 Виборчого кодексу України документа про внесення грошової застави... до комісії не подано".

На цій підставі Одеська міська виборча комісія постановила: "відмовити Одеській міській організації ПП "Студентська партія України" у реєстрації кандидата на посаду Одеського міського голови Одеського району Одеської області на перших місцевих виборах 25 жовтня 2020 року Філімонова Олега Анатолійовича".

В ухвалених 3 жовтня постановах Одеського міськтервиборчкому йдеться також про відмову в реєстрації інших кандидатів, при ухваленні постанов про реєстрацію яких Одеська ТВК допустила порушення. Зокрема, кандидатів на посаду Одеського міського голови Філімонова Вадима Вікторовича, двох Філімонових Олегів Вікторовичів, Зеленського Василя Сергійовича та Зеленського Олександра Васильовича, висунутих місцевими організаціями партій “Наша земля”, Циганська партія України, “Молодь до влади”, “Зелені”, “Стабільність та справедливість”.

Читайте також: ЦВК скасувала низку постанов щодо реєстрації кандидатів з однаковими прізвищами

Також відмовлено в реєстрації кандидата на посаду міського голови Саакашвілі Міхеіла Володимировича, висунутого місцевою організацією партії “Блок Міхеіла Саакашвілі”.

Читайте також: У ЦВК називають голосування на самоізоляції найбільшою проблемою місцевих виборів

Крім того, Одеський ТВК оприлюднив постанови про реєстрацію кандидатів на посади міського голови Георгія Селянина - від облорганізації партії "Батьківщина" та Геннадія Чижова - від Одеської міськорганізації партії "Слава і честь".

Читайте також: ЦВК акредитувала 127 спостерігачів на місцевих виборах

Як повідомляв Укрінформ, Центральна виборча комісія 3 жовтня скасувала низку постанов Одеської міської територіальної виборчої комісії щодо реєстрації на посаду Одеського міського голови кандидатів з однаковими прізвищами.

Чергові місцеві вибори відбудуться в Україні 25 жовтня.