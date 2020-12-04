Головою Херсонської облради став Олександр Самойленко

Головою Херсонської облради на I сесії обласної ради VIII скликання обрано представника партії «Слуга народу» Олександра Самойленка.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Будемо працювати відкрито, не буде кулуарних домовленостей», - сказав Самойленко після голосування, спілкуючись з представниками ЗМІ.

Він зазначив, що головне завдання – наповнення обласного бюджету.

Виступаючи на сесії перед голосуванням, Самойленко звернув увагу на сильний склад нинішньої обласної ради, до якої потрапили, зокрема, чотири екснародні депутати та відомі представники аграрного бізнесу. Він також відзначив, що в умовах, коли кількість населення в області неухильно зменшується, необхідно зробити все, щоб люди не виїжджали з Херсонщини.

За Самойленка шляхом таємного голосування проголосували 47 депутатів, 4 - проти, один бюлетень виявився недійсним, загалом у сесійній залі були присутні 60 депутатів.

Кандидатура на посаду голови облради була лише одна. Досі Самойленко обіймав посаду заступника голови Херсонської ОДА.

Не брали участі у голосуванні за голову облради депутати від партії ЄС. Як прокоментував кореспонденту Укрінформу екснародний депутат, а нині депутат облради від "Європейської солідарності" Сергій Хлань, наразі, як видно з голосування, в облраді створена коаліція у складі «Слуги народу», ОПЗЖ та партії Ігоря Колихаєва "Нам тут жити!".

«Зараз буде таке утворення, в якому ми, як політична партія, брати участь не будемо, і фактично наша політична партія переходить в опозицію», - сказав Хлань.

Як зазначив у коментарі агентству ще один ексдепутат, а нині депутат облради від "Батьківщини" Юрій Одарченко, справді виглядає так, що в облраді сформувалася більшість з трьох політичних сил - «Слуги народу», ОПЗЖ та партії Ігоря Колихаєва «Нам тут жити!».

«Наших людей у керівництві обласної ради не буде, ми тут не пропонуємо жодних кандидатур. Гарні слова були сказані кандидатом на посаду голови облради, але я не почув, як він це буде вирішувати», - сказав Одарченко.

Відразу після голосування новообраний голова облради подякував депутатам фракції ЄС, які не брали участі у голосуванні, за їх принципову позицію і зазначив, що сподівається, що через деякий час вони жалкуватимуть, що не брали участі у голосуванні, оскільки він доведе, що зможе плідно працювати з усіма фракціями.

На посаду першого заступника голови Херсонської облради підтримали кандидатуру Єгора Устинова (ОПЗЖ). Першим заступником голови – керівником виконавчого апарату обрано Юрія Соболевського («Слуга народу»). Заступником голови став Геннадій Лагута («Нам тут жити»).

Олександр Самойленко – 1965 р.н., має дві вищі освіти – технічну та юридичну, які здобув у Херсонському сільськогосподарському інституті ім. О. Цюрупи та Дніпропетровському державному університеті внутрішніх справ. Досі обіймав посаду заступника голови Херсонської обласної державної адміністрації. Має почесне звання «Заслужений працівник сфери послуг України».

Як повідомляв Укрінформ, до складу Херсонської обласної ради увійшли сім партій.

Депутатами облради стали представники ОПЗЖ - 15 мандатів, Партії Ігоря Колихаєва "Нам тут жити!" - 13, "Слуги народу" - 11, "ЄС" -7, "Наш край" - 7, "Батьківщини" – 6 та Блоку Володимира Сальдо - 5.