Рада вшанувала хвилиною мовчання пам’ять загиблих у пожежі в одеському коледжі рік тому

Верховна Рада вшанувала хвилиною мовчання пам’ять загиблих в Одесі внаслідок пожежі 4 грудня в будівлі, де розташовані Інститут морської біології НАН України та Одеський коледж економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу (МОН), на вулиці Троїцькій, 25.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Рік тому в Одесі сталася страшна пожежа… Прошу вшанувати пам’ять загиблих хвилиною мовчання», - оголосив з трибуни парламенту народний депутат від фракції «Слуга народу» Олексій Леонов.

Одеський коледж, де рік тому сталася пожежа / Фото: Юлій Зозуля, Укрінформ

Велика пожежа в Одесі 4 грудня 2019 року почалася в будівлі, де розміщені Інститут морської біології НАН України та Одеський коледж економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу (МОН), на вулиці Троїцькій, 25 та поширилась на іншу частину будівлі (вул. Пушкінська, 37), де розташовано низку державних наукових установ.

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В результаті пожежі загинули 16 осіб та 32 постраждало. Серед загиблих - студенти і працівники коледжу, директор Інституту морської біології Борис Александров, співробітниця цього інституту та рятувальник ДСНС. Загиблим викладачці коледжу Ганні Бортюк та рятувальнику Сергію Шатохіну посмертно присвоєне звання Героя України — за героїзм і самопожертву, виявлені при рятуванні людей під час пожежі.

В Інституті морської біології, серед іншого, згоріли унікальні наукові колекції морських організмів, наукові архіви, бази даних і бібліотека.

Повністю знищений вогнем архів БТІ Одеси, який знаходився на шостому поверсі.

Будівля, де сталась пожежа, Прибутковий будинок Асвадурова, є пам'яткою архітектури місцевого значення.

5 та 6 грудня дні трауру було оголошено в Одесі. 8 грудня в Україні оголошено днем скорботи.

20 грудня 2019 р. Прем'єр-міністр Олексій Гончарук повідомив, що пожежа сталася внаслідок займання побутового електрообладнання на третьому поверсі у приміщені Коледжу, а «основними причинами є недбале ставлення керівництва та персоналу коледжу до протипожежної безпеки». В коледжі були відсутні пожежна сигналізація та вогнегасники в кімнатах.