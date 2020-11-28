У Харкові згоріли десятки павільйонів на ринку «Барабашово»

На території ТЦ «Барабашово» у Харкові вночі сталася пожежа, внаслідок якої згоріло 25 торгівельних павільйонів.

Про це повідомляє МВС, передає Укрінформ.

"28 листопада о 02:39 на номер «101» надійшло повідомлення про пожежу на території ТЦ «Барабашово» у Харкові. Горіли торговельні павільйони на майданчику з боку вул. Проспектної. Займання виявила охорона об’єкту", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, на той момент вогонь встиг охопити близько 20 павільйонів.

Повідомляється, що у гасінні пожежі брали участь 15 відділень рятувальників на автоцистернах, а також 6 автомобілів спеціального призначення. Всього до гасіння вогню були задіяні близько 100 чоловік. Через сильне задимлення рятувальникам довелось працювати у апаратах на стисненому повітрі для захисту органів дихання.

Завдяки оперативним діям вогнеборців вдалось мінімізувати збитки від пожежі. Врятовано близько 85 павільйонів, проте 25 вогонь встиг знищити.

Пожежу локалізовано о 04:17, на місці події продовжують працювати сили ДСНС. Постраждалих немає. Причина займання з’ясовується.

Фото: ДСНС