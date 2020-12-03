Тернопільщина визначила стратегію розвитку на найближчі роки

Депутати Тернопільської обласної ради підтримали Стратегію розвитку області на 2020-2027 роки. Проєкт розроблявся спільними зусиллями представників органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, бізнес-середовища, науковців та громадських організацій.

Про це передає Укрінформ із посиланням на повідомлення пресслужби облдержадміністрації.

«Нашим першочерговим завданням було затвердити стратегію розвитку області, оскільки з попередньою каденцією депутатів ми не змогли цього зробити. З новообраними депутатами обласної ради ми змогли дійти спільного рішення, попередньо обговоривши важливі для області напрямки руху. Вони підтримали запропоновані завдання. В результаті опрацювання ідей, до плану заходів увійшло 125 технічних завдань», - прокоментував прийняття документу голова облдержадміністрації Володимир Труш.

За його словами, загальна вартість реалізації проєкту Стратегії Тернопільщини сягає понад 20,6 млрд грн.

Відтак, з державного бюджету виділять майже 14 млрд грн, місцевого бюджету – 1,5 млрд грн, з інших джерел надходження – 5,4 млрд грн.

У Стратегії розвитку, зокрема, передбачені розвиток туристичної індустрії, стимулювання залучення інвестицій, покращення стану водних ресурсів, будівництва, ремонту, модернізації парків, рекреаційних зон, дитячих і спортивних майданчиків, пам’яток культурної та історичної спадщини.

Читайте також: Зеленський взяв участь у представленні Стратегії розвитку Тернопільщини

Передбачається, що у випадку зміни соціально-економічної ситуації в області, Стратегія розвитку може коригуватися. Відтак виділені кошти можуть бути спрямовані на більш пріоритетні об'єкти.

Сьогодні ж депутати обласної ради створили президію облради та обрали постійні комісії і їхніх голів.

Як повідомляло агентство, після місцевих виборів 25 жовтня 2020 року до складу Тернопільської обласної ради увійшли 64 депутати від шести політичних партій. Це – «Європейська Солідарність», «Свобода», «За майбутнє», «Батьківщина», «Слуга народу» і «Довіра».

Головою обласної ради обрано 37-річного представника «Свободи» Михайла Головка, який вже 14 років поспіль отримує представницькі мандати різних рівнів.