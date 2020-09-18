Зеленський взяв участь у представленні Стратегії розвитку Тернопільщини

Президент Володимир Зеленський у межах робочої поїздки до Тернопільщини взяв участь у представленні Стратегії розвитку регіону на період до 2027 року.

Про це інформує пресслужба глави держави, передає Укрінформ.

За словами Зеленського, принцип синергії має стати частиною української філософії та національної ідеї.

«Маємо зрозуміти, що разом ми набагато сильніші. А коли кожен регіон буде максимально успішним, тоді разом ми будемо непереможні», – зазначив він.

Зокрема, для того, щоб кожна область могла швидко досягти успіху, були підготовлені регіональні стратегії розвитку. Але, як зауважив Президент, будь-яка візія або стратегія нічого не варта без людей, які втілюватимуть її у життя за допомогою щоденної кропіткої праці.

«Ось чому вибори 25 жовтня мають таке важливе значення для країни та кожного громадянина», – наголосив Зеленський.

Водночас, як повідомив Президент, згідно з нещодавніми результатами соціологічного опитування, 65% українців не знають точної дати місцевих виборів, а ще більше людей не знають системи, за якою вони пройдуть цього року.

«Я вкотре хочу звернутись до всіх громадян України. Будь ласка, зрозумійте одну просту річ: 25 жовтня ви будете обирати людей, які отримають широкі повноваження та значне фінансування для вашого регіону. І добробут та комфорт вашого села або міста, вашого району буде залежати не лише від Президента, не лише від парламенту та уряду, а буде залежати і від місцевої влади. Саме від людей, яких ви оберете 25 жовтня, буде залежати подальший розвиток кожного регіону», – уточнив Зеленський.

Президент, говорячи про переваги Тернопільщини, насамперед згадав потужну харчову промисловість та агропромисловий комплекс, потенціал у виробництві органічної продукції, хороші перспективи рекреаційної галузі.

«І, звичайно, – це туристична сфера, завдяки якій Тернопільщина буде цікавою і для українців, і для туристів з усього світу. На моє переконання, побувавши на вашому острівку закоханих, вони назавжди закохаються й у ваше місто, і у ваш прекрасний регіон», – сказав він.

Очільник Тернопільської ОДА Володимир Труш, представляючи Стратегію розвитку регіону, зазначив, що пріоритетами розвитку є підвищення стандартів життя, формування конкурентоспроможності економіки, розвиток сільських територій.

«Ми маємо колосальний результат співпраці з іноземними фондами, з програмами, які залучаємо в область», – зауважив Труш.

За його словами, в області працюють програми для малого та середнього бізнесу, зокрема програма «Доступні кредити 5-7-9%».

«У майбутньому треба розширити можливості для бізнесу», – додав він.

Труш також розповів про проекти, які планується реалізувати у туристичній сфері.

Серед проблемних питань Тернопільщини голова ОДА назвав стан транспортної та дорожньої інфраструктури, але, як уточнюється, в області активно реалізується Національна програма «Велике будівництво».

Як повідомлялося, 18 вересня Зеленський перебуває з робочою поїздкою в Тернопільській області.