Лабцентр у Чернівцях встановив нове обладнання для тестування на COVID-19

Чернівецький обласний лабораторний центр придбав та встановив ще одну автоматичну станцію для тестування на COVID-19, яка дозволить досліджувати до 3,5 тисяч зразків на добу.

Про це повідомили у пресслужбі Чернівецької ОДА, передає Укрінформ.

"Чернівецький обласний лабораторний центр придбав ще одну автоматичну станцію для проведення тестування на COVID-19. Нове обладнання уже встановили та налаштували. Воно дозволить збільшити потужність закладу, відтепер фахівці зможуть перевіряти до трьох з половиною тисяч зразків на добу", - йдеться у повідомленні.

Як розповіла головна санітарна лікарка Буковини Наталія Гопко, станція призначена для екстракції рибонуклеїнової кислоти із вірусу, це найбільш трудомісткий етап процесу тестування.

"Зараз маємо три таких станції та чотири ампліфікатори. Нове обладнання, відточені професійні навички персоналу, відремонтована лабораторія – усе це дозволяє нам обробляти зараз набагато більшу кількість зразків, ніж кілька місяців тому", – пояснила Гопко.

Нову станцію лабораторний центр придбав за кошти, виділені із державного бюджету.

Як повідомлялося, станом на 1 грудня у Чернівецькій області зафіксували 34 150 випадків COVID-19. Із них 15 724 пацієнти одужали, 658 людей померли.

Загалом в Україні лабораторно підтверджено 772 760 випадків COVID-19, із них за добу – 14 496.