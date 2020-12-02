Кабмін погодив звільнення голови Херсонської ОДА

Кабінет Міністрів погодив проєкт Указу Президента про звільнення з посади голови Херсонської облдержадміністрації Юрія Гусєва.

Як передає Укрінформ, про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Василь Мокан у Телеграмі.

"На сьогоднішньому засіданні Кабмін ухвалив низку кадрових рішень...погодити (проєкт Указу Президента України по місцевих державних адміністраціях): звільнення Гусєва Юрія Веніаміновича з посади голови Херсонської обласної державної адміністрації (у зв’язку з переходом на іншу роботу)", - написав Мокан.

Читайте також: Кабмін погодив кандидатуру на посаду голови Хмельницької ОДА

Як повідомлялося, Гусєва Президент призначив головою Херсонської ОДА у липні 2019 року.