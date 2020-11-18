Кабмін погодив кандидатуру на посаду голови Хмельницької ОДА

Кабмін погодив кандидатуру на посаду голови Хмельницької ОДА

Укрінформ
Кабінет Міністрів погодив кандидатуру Сергія Гамалія на посаду голови Хмельницької обласної державної адміністрації.

Його бачення розвитку області заслухали на засіданні уряду в середу, повідомляє кореспондент Укрінформу.

”Прошу проголосувати та підтримати кадрові питання”, - сказав Прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Раніше посаду голови Хмельницької обласної державної адміністрації обіймав Дмитро Габінет.

Як повідомив у Фейсбуці представник уряду у Верховній Раді, народний депутат від «Слуги народу» Василь Мокан, КМУ погодив проєкт Указу Президента України проо звільнення Габінета за угодою сторін.

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Як зазначається в дописі, урядовці також призначили Євгена Владімірова - заступником міністра енергетики з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації, Андрія Чеснокова - заступником міністра молоді та спорту з питань європейської інтеграції.

Головою Державної митної служби (шляхом укладення з ним контракту про проходження державної служби на період дії карантину) призначено Павла Рябікіна, Ірину Овчаренко - першою заступницею голови Національного агентства державної служби, Любов Старадубцеву - заступницею голови Державної казначейської служби.

Крім того, урядовці ухвалили рішення про призначення Олексія Ботезата - членом Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей (шляхом укладення з ним контракту про проходження державної служби на період дії карантину), Христини Дутки-Гефко - членом цієї комісії.

Згідно із законодавством, голів місцевих державних адміністрацій призначає на посаду Президент за поданням Кабінету Міністрів. Кандидатури на посади голів обласних державних адміністрацій на розгляд уряду вносить Прем'єр-міністр.

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