Кабмін погодив кандидатуру на посаду голови Хмельницької ОДА

Кабінет Міністрів погодив кандидатуру Сергія Гамалія на посаду голови Хмельницької обласної державної адміністрації.

Його бачення розвитку області заслухали на засіданні уряду в середу, повідомляє кореспондент Укрінформу.

”Прошу проголосувати та підтримати кадрові питання”, - сказав Прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Раніше посаду голови Хмельницької обласної державної адміністрації обіймав Дмитро Габінет.

Як повідомив у Фейсбуці представник уряду у Верховній Раді, народний депутат від «Слуги народу» Василь Мокан, КМУ погодив проєкт Указу Президента України проо звільнення Габінета за угодою сторін.

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Як зазначається в дописі, урядовці також призначили Євгена Владімірова - заступником міністра енергетики з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації, Андрія Чеснокова - заступником міністра молоді та спорту з питань європейської інтеграції.

Головою Державної митної служби (шляхом укладення з ним контракту про проходження державної служби на період дії карантину) призначено Павла Рябікіна, Ірину Овчаренко - першою заступницею голови Національного агентства державної служби, Любов Старадубцеву - заступницею голови Державної казначейської служби.

Крім того, урядовці ухвалили рішення про призначення Олексія Ботезата - членом Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей (шляхом укладення з ним контракту про проходження державної служби на період дії карантину), Христини Дутки-Гефко - членом цієї комісії.

Згідно із законодавством, голів місцевих державних адміністрацій призначає на посаду Президент за поданням Кабінету Міністрів. Кандидатури на посади голів обласних державних адміністрацій на розгляд уряду вносить Прем'єр-міністр.