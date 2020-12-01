Локдаун затримав вчасну доставку Житомиру білоруських тролейбусів - мер

У Житомир остання партія тролейбусів, яких місто замовило 50 у білоруського виробника, прибуде в місто на початку 2021 року через локдаун у країнах, де виготовляють до них запчастини.

На цьому наголосив мер Житомира Сергій Сухомлин в інтерв’ю Укрінформу.

«По тендеру було 49 тролейбусів, але завдяки економії ми додатково підписали угоду про ще 1 тролейбус і запчастини на решту суми. На даний момент до міста прибуло 27 тролейбусів. 23 листопада мали прийти ще 11, але через те, що в Європі деякі підприємства з постачання запчастин не працюють, то білоруси відтермінували цю поставку на першу половину грудня. Після цих 11 в місті буде вже 38 тролейбусів. Остання партія запланована на січень – початок лютого», - розповів мер.

За його словами, всі мости та комплектуючі для тролейбусів виготовляють у Німеччині, де під час повного локдауну частина підприємств кілька місяців не працювали.

Перша партія білоруських тролейбусів прибула в Житомир 30 червня. База виробництва транспортних засобів – це білоруське підприємство «Белкомунмаш», а збирають їх у Луцьку.

Минулого року Житомир підписав грантову угоду з ЄБРР по кредиту на 10 млн євро для придбання 50 нових тролейбусів.