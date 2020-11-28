У Дніпрі біля кафе сталася бійка зі стріляниною, є постраждалі
Про це повідомляє пресслужба МВС, передає Укрінформ.
"Внаслідок конфлікту між групою чоловіків та охороною закладу до лікарні доправлені четверо потерпілих", - зазначають у відомстві.
Як з’ясували поліцейські, кафе, незважаючи на карантинні обмеження, працювало вночі за попередньою домовленістю з адміністрацією. П’ятеро відпочивальників потрапили до закладу через службові двері. Вже під ранок на вулиці між клієнтами та охороною кафе виникла сутичка, внаслідок якої 37-річний охоронець зазнав вогнепальних поранень та був доправлений до лікарні. Ще три відвідувачі кафе дістали ножові поранення.
Відкрито кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України. На місці працює слідчо-оперативна група, у кафе проводиться обшук. З місця злочину вилучені гільзи від травматичної зброї. Поліція з’ясовує всі обставини події та причетних осіб.
За даними МВС, від початку листопада під час проведення профілактичних заходів поліцейські зафіксували 8 фактів порушень карантинних норм з боку адміністрації цього закладу. За фактами правопорушень складено 5 адміністративних протоколів.
Як повідомлялося, 11 листопада Кабінет Міністрів запровадив в Україні карантин вихідного дня - з 14 до 30 листопада. Згідно з постановою, з 00 годин суботи до 00 годин понеділка додатково до обмежень, які передбачені у будні дні, забороняється: приймання відвідувачів у закладах громадського харчування - барах, ресторанах, кафе.
Діяльність спортивних залів, фітнес-центрів та басейнів також під забороною. У цей період закриті торговельно-розважальні центри та інші заклади розважальної сфери, заклади культури, які проводять культурно-масові заходи.