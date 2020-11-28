У Дніпрі біля кафе сталася бійка зі стріляниною, є постраждалі

У суботу близько 5 години у Дніпрі біля кафе сталась бійка та стрілянина, внаслідок чого постраждало четверо людей.

Про це повідомляє пресслужба МВС, передає Укрінформ.

"Внаслідок конфлікту між групою чоловіків та охороною закладу до лікарні доправлені четверо потерпілих", - зазначають у відомстві.

Як з’ясували поліцейські, кафе, незважаючи на карантинні обмеження, працювало вночі за попередньою домовленістю з адміністрацією. П’ятеро відпочивальників потрапили до закладу через службові двері. Вже під ранок на вулиці між клієнтами та охороною кафе виникла сутичка, внаслідок якої 37-річний охоронець зазнав вогнепальних поранень та був доправлений до лікарні. Ще три відвідувачі кафе дістали ножові поранення.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України. На місці працює слідчо-оперативна група, у кафе проводиться обшук. З місця злочину вилучені гільзи від травматичної зброї. Поліція з’ясовує всі обставини події та причетних осіб.

За даними МВС, від початку листопада під час проведення профілактичних заходів поліцейські зафіксували 8 фактів порушень карантинних норм з боку адміністрації цього закладу. За фактами правопорушень складено 5 адміністративних протоколів.

Як повідомлялося, 11 листопада Кабінет Міністрів запровадив в Україні карантин вихідного дня - з 14 до 30 листопада. Згідно з постановою, з 00 годин суботи до 00 годин понеділка додатково до обмежень, які передбачені у будні дні, забороняється: приймання відвідувачів у закладах громадського харчування - барах, ресторанах, кафе.

Діяльність спортивних залів, фітнес-центрів та басейнів також під забороною. У цей період закриті торговельно-розважальні центри та інші заклади розважальної сфери, заклади культури, які проводять культурно-масові заходи.