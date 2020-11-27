У Києві «безмасочник» влаштував стрілянину через зауваження в аптеці

На столичному Печерську правоохоронці затримали чоловіка, який влаштував стрілянину після того, як його вивели з аптеки через відмову одягати маску.

Про це інформує відділ комунікації поліції Києва, передає Укрінформ.

«До столичної поліції надійшло повідомлення про те, що на вулиці Басейній невідомий вчиняє хуліганські дії. На виклик відразу виїхали патрульні та слідчо-оперативна група Печерського управління поліції», - йдеться у повідомленні.

Правоохоронці з’ясували, що чоловік напідпитку зайшов до аптеки, де працівники та відвідувачі зробили йому зауваження за відсутність захисної маски. Зі свого боку чоловік відмовився вдягати засіб індивідуального захисту, відмовився покидати приміщення та почав нецензурно висловлюватись.

Тож завідувачка аптеки викликала наряд приватної охорони, який по прибуттю вивів правопорушника на вулицю. Водночас, потім чоловік дістав з кишені пістолет та вистрілив в асфальт.

За інформацією відомства, внаслідок події ніхто не постраждав.

Поліцейські, які прибули на виклик, на місці затримали 44-річного чоловіка у порядку ст. 298-2 (Затримання уповноваженою службовою особою особи, яка вчинила кримінальний проступок) КПКУ.

Правоохоронці вилучили у чоловіка предмет, схожий на стартовий пістолет, та набої до нього для направлення на експертизу.

За цим фактом відділом дізнання Печерського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 296 (Хуліганство) ККУ. Окрім того, за порушення правил карантину на правопорушника було складено адмінпротокол за ч. 2 ст. 44-3 КУпАП.

Як повідомлялося, на Оболоні чоловік влаштував стрілянину, його затримали.