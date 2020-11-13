Стрілянина в Києві: пораненому поліцейському зробили операцію

Патрульного поліцейського Віталія Тафійчука, який отримав три вогнепальні поранення під час затримання зловмисників, прооперували і перевели до реанімації.

Про це у Фейсбуці повідомив перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький, передає Укрінформ.

«Нашого патрульного Віталія Тафійчука, який отримав три вогнепальні поранення під час затримання сьогодні вночі, - прооперовано. Дві кулі злочинця влучили в ногу, а одна в плече. На нозі встановили апарат, який сприяє скріпленню та зрощенню кісток. Зараз Віталія переведено до реанімації. Стан стабільний», - написав Білошицький.

Як повідомлялося, у столиці правоохоронці затримали трьох осіб, які влаштували стрілянину у Святошинському районі і внаслідок якої постраждав патрульний поліцейський.

Фото: поліція Києва